В Южной Корее произошел масштабный сбой связи

Часть Сеула осталась без интернета, стационарной телефонной и мобильной связи из-за пожара в аппаратной второго крупнейшего оператора Южной Кореи KT. Об этом сообщается на сайте телеканала YTN.

По данным властей, возгорание началось в подвале здания, где находится телекоммуникационное оборудование, и проходят оптоволоконные кабели связи. Предполагается, что это случилось из-за отключения системы охлаждения аппаратуры, небезопасного размещения блоков батарей бесперебойного питания, а также отсутствия либо отказа газовой системы пожаротушения. Пожар тушили более десяти часов.

В результате произошедшего в пяти центральных муниципалитетах Сеула и городе Коян не работает интернет, мобильная и телефонная связь. Во многих местах к оплате принимают только наличные деньги.

По словам представителей компании, на полное восстановление работы связи потребуется не меньше недели. Причина пожара и масштабы ущерба устанавливаются.

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