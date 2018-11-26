Квартирный вор одарил незнакомок крадеными украшениями

Жительница Ставрополья заявила в полицию о краже драгоценностей. Они пропали из квартиры, пока хозяйка была в больнице. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Ущерб от кражи женщина оценила в 860 тысяч рублей. По словам заявительницы, пока она лечилась, в квартире находился ее сожитель.

Как показала доследственная проверка, сожитель распивал спиртное с приятелем и показал ему драгоценности хозяйки, а затем отлучился из дома. Оставшись один, гость похитил украшения.

Он оказался ранее судимым жителем соседнего региона. Злоумышленник был задержан полицией и во всем сознался.

По его словам, украденные ценности он раздал знакомым и другим жительницам Ставрополя. Часть украденного имущества обнаружена и изъята. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже.

Выбор предметов, вынесенных ворами из квартир россиян, иногда оказывается довольно эксцентричным. Так, весной 2017-го в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в краже 33 томов Большой советской энциклопедии, баяна и двух чайных сервизов. Злоумышленник оказался ранее неоднократно судим за хищения и угон машины.

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