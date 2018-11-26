Итальянца из российского «Голоса» обокрали в самолете

Участника музыкального шоу «Голос» итальянца Валерио Згарджи обокрали в самолете. Мужчина летел из Самары в Москву, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

25 ноября певец обратился в полицию с заявлением о краже во время перелета. Он рассказал, что неизвестные похитили у него паспорт гражданина Италии, кредитные карты и 500 евро (37,8 тысячи рублей). Вещи и деньги лежали в рюкзаке на полке багажного отделения.

Згарджи обнаружил пропажу вещей только после прилета в Москву. Полицейские возбудили уголовное дело, в настоящее время они пытаются установить личность злоумышленника.

Итальянский певец Валерио Згарджи принял участие в седьмом сезоне «Голоса». После кастинга он попал в команду Константина Меладзе.

В начале ноября СМИ стало известно о смерти участницы первого сезона американской версии шоу Беверли Маккеллан. Женщина умерла от рака в возрасте 49 лет.

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