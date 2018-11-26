Дочь Джеки Чана вступила в лесбийский брак

Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в лесбийский брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом она написала в Instagram.

19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в Торонто.

«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написала девушка.

Фото опубликовано @uchux2

В мае Этта У Чжолинь опубликовала видео, в котором рассказала, что отец выгнал ее из дома из-за романа с Энди Отом. По словам девушек, из-за «гомофобных родителей» им пришлось месяц спать под мостом.

Дочь Джеки Чана совершила каминг-аут в октябре 2017 года.

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