Российской человечности нашли доказательство

Число жертвующих на благотворительность россиян выросло в 30 раз за пять лет: с 13,3 тысячи человек в 2013 году до более 411 тысяч в 2017 году. Таковы итоги исследования фонда «КАФ», проведенного в честь десятилетия появления первой в России платформы для пожертвований «Благо.ру».

По информации фонда, за указанный период благотворители пожертвовали более 800 миллионов рублей, из них более 350 миллионов были собраны в прошлом году.

Отмечается, что показатели выросли в десятки раз благодаря росту числа различных сервисов для сбора онлайн-пожертвований. Так, в 2013 году был создан фонд «Нужна помощь», запущена площадка «Добро Mail.ru», спустя три года появились платформы для личного волонтерского фандрайзинга, самые известные из которых — «Пользуясь случаем» (проект фонда «Нужна помощь») и частный проект «Сделай!», где пользователи могут организовать собственный сбор средств, приуроченный к какому-то событию, например, ко дню рождения.

Таким образом, выросла доля жертвующих онлайн: с девяти процентов в 2014 году до 34 процентов в 2017-м. Регулярные ежемесячные платежи россияне оформили 188,7 миллиона раз.

В конце ноября три тысячи россиян скинулись на квартиру пенсионерке, проживающей вместе с внуком и дочерью в неотапливаемом частном доме в Вологодской области. О непростой жизни женщины они узнали из сюжета одного из телеканалов и интернета. Откликнувшиеся собрали 470 тысяч рублей — этой суммы хватило на «однушку» в современном доме.

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