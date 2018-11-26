Пес пропал и спустя полтора года нашелся на другом конце страны

В США обнаружили пропавшую полтора года назад собаку на другом конце страны. Об этом сообщает издание The Independent.

Хаски по кличке Синатра коричнево-белой окраски пропал из дома семьи Уиллис (Willis) в боро Нью-Йорка Бруклине в 2016 году, вскоре после смерти своей 14-летней хозяйки Зион (Zion). Она погибла в результате «происшествия с пистолетом в доме ее друзей». Отец девочки, Лезмор (Lesmore), обыскал весь город в надежде найти собаку, напоминавшую ему об утраченной дочери. Спустя несколько месяцев поисков он сдался.

Однако в ноябре этого года в штате Флорида, за более 1,7 тысячи километров от Нью-Йорка, Синатру обнаружила 13-летняя Роуз Верилл (Rose Verill). Ее родители с помощью подруги семьи Жанны Бальди (Jeanne Baldi) смогли отыскать хозяина. Возникли трудности: чип Синатры немного повредился и вместо полного имени владельца ветеринары смогли разобрать лишь «Уиллис Лес», а в его номере телефона не доставало одного символа.

Бальди написала всем подходящим людям на Facebook. Среди них оказался и Лезмор Уиллис. Он подтвердил, что действительно потерял собаку. Женщина убедилась в этом после того, как он рассказал о том, что пес хромает на правую заднюю лапу и поделился его фотографией. «Я даже не могла представить, что пес из Бруклина! Я написала Лезмору, но не думала, что из этого выйдет толк, когда увидела, где он живет», — призналась Бальди.

Каким образом Синатра преодолел такое расстояние и остался жив, остается неизвестным.

Бальди пообещала доставить хаски к Уиллису. Тот планирует при встрече обнять его и угостить любимым лакомством — большой ногой печеной индейки.

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