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Беглая такса вернулась к хозяевам через пять лет

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В американском городе Норуич, штат Коннектикут, нашлась собака, которая сбежала от владельцев более пяти лет назад. Об этом сообщает издание Norwich Bulletin.

Сотрудница службы контроля за животными заметила на парковке старую таксу, почти потерявшую слух и зрение. Она подобрала ее и отнесла в приют. Женщина подозревала, что хозяева бросили питомца, однако все равно попыталась связаться с ними.

У собаки был микрочип с контактной информацией. Сотрудница службы контроля за животными позвонила по указанному телефону. Оказалось, что номер принадлежит компании из другого штата, где когда-то работал владелец таксы. Она связалась с ним и рассказала, что собака нашлась.

Выяснилось, что хозяева животного живут в городе Бруклин, располагающемся в 30 километрах от Норуича. Их такса по кличке Леди исчезла более пяти лет назад, когда ей было 12 лет. Они не смогли ее найти и опасались, что животное стала добычей волков. Где Леди провела все это время, осталось неизвестным.

В июне сообщалось, что пес, потерянный американским семейством во время поездки в другой штат, вернулся домой после трехлетнего отсутствия. Он три года питался пищевыми отходами с помойки и пил воду на автомойке.

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