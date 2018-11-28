Пьяный пилот обманом сел за штурвал и поплатился

Министерство транспорта Японии провело внутреннее расследование, после того как 28 октября второй пилот авиакомпании Japan Airlines был арестован в Лондоне за нарушение закона. Об этом сообщает Japan Times.

Пилот Кацутоши Джитсукава (Katsutoshi Jitsukawa) был арестован британской полицией перед рейсом Лондон-Токио за десятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, установленной в Великобритании.

Как отмечает издание, Джитсукава выпил две бутылки вина и почти два литра пива в промежутке с шести вечера до полуночи. После чего он обманул тест на алкогольное опьянение, который проводился авиакомпанией перед вылетом, и на некоторое время смог попасть на борт самолета.

В результате инцидента, рейс был задержан, а самолетом управляли два пилота вместо положенных трех.

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При этом, согласно действующему законодательству Японии, членам экипажа запрещено употреблять алкоголь за восемь часов до начала работы, однако нет строгих правил, регулирующих допустимые нормы уровня алкоголя в крови, а также тест на дыхание не входит в обязательную проверку.

Ранее второй пилот авиакомпании Japan Airlines арестован в Лондоне за десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. 42-летнего сотрудника авиакомпании заметили пьяным, когда он ехал в автобусе из терминала лондонского аэропорта Хитроу на взлетно-посадочную полосу.

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