Названы самые богатые телеведущие

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых ведущих на американском телевидении. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Список возглавила адвокат Джудит Шейндлин, известная зрителям как ведущая программы «Судья Джуди». Ее заработок за год оценивается в 147 миллионов долларов. Второй по годовому доходу стала обладательница множества «Эмии» Эллен ДеДженерес, которая с 2003 года ведет собственное шоу. Ее заработок составил 87,5 миллионов долларов.

Третьим в списке значится популярный американский психолог Фил Макгроу, звезда телевизионной программы «Доктор Фил». Он заработал 77,5 миллиона долларов. Пятерку замыкают ведущий American Idol Райан Сикрест (74 миллиона долларов) и комик Стив Харви (44 миллиона).

Forbes оценивал прибыль телеведущих в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Оценки прибыли основаны на данных Nielsen (маркетинговая компания), Box Office Mojo (сайт, отслеживающий кассовые сборы от кинопроката) и IMDB (крупнейшая в мире кинематографическая база), а также на интервью с представителями отрасли.

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