Российское посольство рассказало об участившихся отказах во въезде на Украину

Посольство России на Украине заявило об участившихся случаях отказа россиянам во въезде в страну. Об этом сообщается на сайте представительства.

Отмечается, что украинские пограничники отказывают гражданам России даже несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы. В российском представительстве добавили, что проверки на границе затягиваются намеренно, однако причины этого Украина не объясняет.

«Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу, на Украину не смогли попасть 76 россиян, в том числе и те, кто прилетел из Минска. Украинская сторона отметила, что действия пограничников соответствуют законам, а россиян не пропустили, так как они не смогли подтвердить цель поездки.

Ранее стало известно, что для граждан России введены ограничения на контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области Украины на границе с Крымом. Украинцев пропускают в обе стороны без ограничений.

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