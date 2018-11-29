Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем

Сотрудник авиакомпании Southwest Airlines поиздевался над именем пятилетней девочки с эпилепсией в присутствии других пассажиров. Об этом сообщает ABC 7.

Мать пятилетней Эйбисидии Редфорд (Abcde Redford) рассказала, что проверявший посадочный талон работник начал смеяться над необычным именем девочки и перешептываться со своими коллегами. По ее словам, он даже сфотографировал билет Эйбисидии и выложил его в сеть, чтобы поглумиться.

«Я написала несколько жалоб в авиакомпанию, но они по-прежнему не приняли никаких мир», — поделилась Редфорд. Как сообщила женщина, ей лишь прислали письмо с извинениями.

Ее жалоба распространилась в сети, и пользователи Twitter осудили женщину за странное имя дочери. «Самое удивительное в этой истории то, что ее мать удивлена», — шутили одни.

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«Я думаю, что людям нужно проходить определенный тест, прежде чем заводить детей», — возмущались другие.

«Я сочувствую этой бедной девочке. Она будет страдать всю свою жизнь из-за глупого решения ее родителей. Представьте цепочку мыслей ее матери, когда она выбирала имя», — негодовали третьи.

В июле подростка с инвалидностью Эли выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Сотрудники авиакомпании сказали, что Эли не может находиться на борту, несмотря на то, что до этого он уже летел из Новой Зеландии авиакомпанией Emirates, и несмотря на подтверждение доктора по телефону, что ему разрешено летать.

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