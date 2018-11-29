Пилот заигрывал с пассажиром по СМС посреди полета и напугал его

Пилот самолета напугал пассажира, отправив ему сообщение посреди полета в приложении для знакомств. Об этом сообщает Fox News.

27-летний Джейпи Торн летел из города Сент-Пол, штат Миннесота, в Чикаго авиакомпанией Delta. После посадки он открыл Grindr (приложение для знакомств людей из сообщества ЛГБТ — прим. «Ленты.ру») и увидел сообщение от пилота, управлявшего самолетом, на котором он только что летел.

«Вижу, ты на моем рейсе. Наслаждайся полетом в Чикаго», — написал летчик.

По словам Торна, сообщение было отправлено за 30 минут до посадки. «Моя интуиция подсказала, что это был пилот. Я написал ему, и он подтвердил это», — поделился пассажир.

«Я сразу подумал, что нужно немедленно убираться из этого самолета», — продолжил он. После случившегося Торн удалил приложение и больше не связывался с пилотом.

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