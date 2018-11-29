Сербия помогла Украине заработать на России

Сербия поставляла в Россию белково-жировые продукты, произведенные на Украине, ввоз которых запрещен с 2016 года, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«В ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию России ввезено 3815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы SREMSKA MLEKARA DOO», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в таможенной декларации страной происхождения продукта значится Сербия, однако в то же время в балканскую страну был импортирован такой же продукт. При этом адрес получателя совпадает с адресом компании-поставщика в Россию.

«Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в Российскую Федерацию с предприятия SREMSKA MLEKARA DOO, имеет украинское происхождение», — отмечает Россельхознадзор.

Ведомство не исключает, что ввоз в Россию запрещенных украинских продуктов может осуществляться на постоянной основе по отработанным схемам, и обещает принять меры.

Импорт украинской сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия в Россию запрещен с 1 января 2016 года в соответствии с постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева.

Белково-жировые продукты являются аналогом сыра, но производятся по другой технологии — с заменой молочного жира на растительный и с добавлением молочного белка.

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