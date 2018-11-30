Уральский авторитет Степа с сыновьями погиб в ДТП

Известный уральский криминальный авторитет Степан Милованов, известный в криминальных кругах как Степа, разбился вместе с сыновьями на трассе Екатеринбург — Челябинск. Об этом в пятницу, 30 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU.

По данным издания, авария произошла 29 ноября примерно в 22:40 недалеко от поворота на Аллаки. Прицеп от ехавшей по встречной полосе фуры Volvo занесло, и он ударил в манипулятор ТАТА, следовавший за ним Land Rover Степана Милованова и «Газель».

В аварии погибли пять человек: водитель манипулятора, а также четыре человека из Land Rover — сидевший за рулем Степан Милованов, двое его сыновей 21 и 31 года, а также 56-летний мужчина (его личность устанавливается). Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как отмечается, Милованов был судим за вымогательство, разбои, причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Предположительно, через связи в афганских кругах авторитет курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.

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