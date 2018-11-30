Мужчина креативно отомстил мошеннику и стал героем сети

Американец по имени Энтони Шиллингс (Anthony Schillings) креативно поиздевался над мошенником, который предлагал ему получить денежное вознаграждение. Скриншот переписки опубликован на имиджборде Imgur.

Мужчина получил СМС с неизвестного номера. Незнакомец представился Ларри Брауном — сотрудником крупнейшей в мире публичной нефтяной компании ExxonMobil. Он заявил, что Шиллингс выиграл в лотерее 25 тысяч долларов.

Шиллингс сразу понял, что его пытаются обмануть, поэтому начал издеваться над злоумышленником с первых же сообщений.

«Ого, это прекрасно. Я везунчик. Давайте я с трех раз угадаю, откуда вы родом, и если я буду прав, вы утроите мой выигрыш», — написал он, но его собеседник не повелся на провокацию и продолжил обман.

Браун попросил «счастливчика» указать контактные данные и полный адрес, чтобы оформить доставку денег через курьера службы FedEx. Мужчина выполнил просьбу и попросил отправить выигрыш по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 — в официальную резиденцию президента США.

«Это большой Белый дом. Вы точно не ошибетесь», — добавил Шиллингс.

Мошенник пообещал, что на следующий день посылку с деньгами доставят по указанному адресу, но Шиллингсу придется заплатить заранее, так как иногда люди «бьют курьеров и не платят».

«Курьеры били вас? Послушайте, Ларри Браун. Это не норма. Я звоню в HR-службу Exxon. Нам нужно сообщить об этом», — серьезно заявил Шиллингс.

Несмотря на многочисленные отказы собеседника, шутник продолжил гнуть свою линию. Он заявил, что пообщался с менеджерами и выбил для мошенника вознаграждение — 40 тысяч долларов за то, что его избил курьер. Однако для получения выигрыша ему тоже пришлось бы сначала отправить деньги за доставку.

«Я собираюсь отправить к вам курьера, чтобы тот избил вас, если вы мне не заплатите», — начал угрожать Шиллингс. Он также отправил нарисованную от руки иллюстрацию, на которой был нарисован курьер, избивающий Ларри Брауна. Последний ответил «ладно» и на этом разговор закончился.

Пользователи сети посмеялись над оригинальными ответами Шиллингса. Они отметили, что у мужчины прекрасное чувство юмора. Некоторые в шутку пожалели «бедного Ларри», который просто хотел отправить деньги счастливчику.

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