Сына Игоря Талькова задержали за пьяное вождение

Полицейские задержали за вождение в пьяном виде музыканта Игоря Талькова-младшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 30 ноября.

«Полицейские на Востряковском проезде 28 ноября остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын известного певца Игоря Талькова», — сообщил собеседник агентства.

Музыкант отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что Тальков будет лишен водительского удостоверения.

37-летний Тальков-младший — оcнователь музыкальной группы «МирИмиР».

Советский певец Игорь Тальков-старший был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

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