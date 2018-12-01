Финский журналист возмутился расточительному отоплению российских домов

Журналист Юсси Конттинен заявил о том, что в России замалчивают проблему глобального потепления и нерационально используют топливо. Об этом он написал в своей статье в издании Helsingin Sanomat.

По мнению Конттинена, россияне отапливают дома «даже без надобности» и катаются «на огромных прожорливых джипах», так как тема глобального потепления не затрагивается в СМИ, политике и образовании. Он также отметил, что даже в Сибири каждый может рассказать о переменах погоды на протяжении жизни, однако никто не связывает это с проблемами мирового климата.

Журналист также предположил, что позиция России по глобальному потеплению зависит от экономики страны, которая основывается на экспорте ископаемого топлива. По мнению сторонников такой теории, Россия от катаклизма только выиграет: увеличится площадь обрабатываемых земель, станет легче эксплуатировать природные ресурсы, а также открыть северные воды для судоходства.

Ранее схожее предположение высказало издание The Washington Post. Там отметили, что в результате глобального потепления Россия может получить экономическую выгоду, создав собственный Суэцкий канал из Северного морского пути.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!