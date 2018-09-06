Предсказан климатический апокалипсис в России

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Минприроды подготовило доклад, согласно которому изменения климата, вызванные антропогенными выбросами парниковых газов, приведут к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев на территории России. Согласно выводам министерства, глобальное потепление угрожает и объектам инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что климат в России изменяется быстрее, чем в других местах планеты, а среднегодовые температуры росли на 0,45 градуса Цельсия каждое десятилетие в период с 1976 по 2017 год. Причиной ведомство называет промышленные выбросы во всем мире, большие объемы которых вызваны экономическим ростом и увеличением населения.

Список последствий изменения климата состоит из нескольких разделов, в том числе «Здоровье населения», «Водные ресурсы», «Растениеводство», «Природные экосистемы», «Вечная мерзлота», «Технические системы» и другие. Указаны особо уязвимые регионы, а также характер ожидаемого ущерба.

Так, в центральных и южных районах РФ будет наблюдаться рост числа смертей среди людей старшего возраста из-за жары. Лесные пожары и горящие торфяники приведут к увеличению уровня загрязнения воздуха, что в сочетании с высокими температурами станет причиной распространения респираторных заболеваний (астма, пневмония, туберкулез). Кроме того, россияне станут чаще страдать от острых кишечных заболеваний, паразитов, опасных инфекций (сибирская язва, клещевой энцефалит, малярия).

Ожидается снижение годового стока в равнинных реках в Европейской части России и южной Сибири, что уменьшит водообеспеченность населения. Засухи станут более частыми и масштабными, что нанесет удар по сельскохозяйственному производству. Большое распространение получат вредители лесных экосистем, например непарный шелкопряд. В целом, ожидается серьезное сокращение лесных ресурсов из-за учащения пожаров и роста площади возгорания.

Также серьезными окажутся последствия таяния вечной мерзлоты. Нарушится нормальная работа всех видов инфраструктуры, включая дороги, трубопроводы, здания и инженерные сооружения, в том числе те, что относятся к добывающим отраслям. В связи с этим возможны загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.

Хотя в докладе говорится о возможных мерах по предотвращению последствий изменения климата, проблему нельзя решить без глобального перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По данным Росстата, в России в 2017 году доля электричества, генерируемого ВИЭ, составила лишь 0,23 процента.

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