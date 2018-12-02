Прилетевшая обычным рейсом Меркель отужинала в обычном ресторане

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила известный стейк-хаус Буэнос-Айреса после завершения саммита G20. Кадры ее визита показал телеканал Todo Noticias.

Посетителей ресторана удивило то, что во время ужина Меркель вход для обычных граждан не был закрыт. Канцлер Германии присутствовала в заведении в сопровождении небольшой делегации.

Движение на прилегающих к стейк-хаусу улицах было ограничено, однако прохожие могли подойти к его окнам, чтобы увидеть высокопоставленных гостей. Отмечается, что у входа в ресторан собралась толпа местных жителей, который хотели сфотографироваться с канцлером.

Cаммит G20 проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

В субботу, 1 декабря, пассажиры самолета засняли Меркель, которая полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом. Ранее из-за технической неисправности правительственному самолету пришлось совершить вынужденную посадку вскоре после вылета из Берлина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!