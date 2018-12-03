В Москву приедут Disclosure

В Москве пройдет вечеринка Bacardi Dancefloor Main Event. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Хэдлайнерами события станет британский дуэт Disclosure. Они представят диджей-сет и визуальное шоу.

В лайн-апе также Андрей Пирумов, Андрей Чагин, Марк Щедрин и Тимофей Смирнов.

Bacardi Dancefloor Main Event пройдет 14 декабря, начало в 22:00. Вход на вечеринку по спискам, чтобы получить проходку, нужно заполнить анкету по ссылке и ввести промокод BDFLOOR.

Дресскод — неон и яркие рубашки.

Disclosure — номинанты премии «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» за пластинку Settle 2013 года. Группа сотрудничала с такими артистами, как Kwabs, The Weeknd, Сэм Смит, Грегори Портер, Lion Babe, Lorde.

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