Россиян предупредили о росте краж данных с банковских карт перед Новым годом

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В связи с предновогодними распродажами в сети увеличится активность интернет-мошенников, которые крадут персональные данные и сведения о банковских картах. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники «Лаборатории Касперского».

По данным специалистов, за первый квартал 2018 года было зафиксировано 94 миллиона попыток завладеть данными польлзователей в сети, за второй квартал — 107 миллионов. В третьем квартале было обнаружено 137 миллионов атак, что вполовину больше, чем количество таких попыток за весь 2017 год. В преддверии Нового года интернет-мошенники станут действовать еще активнее.

Кражу персональных данных, или фишинг, обычно проводят с помощью поддельных сайтов. Мошенники подделывают известные ресурсы, заменяя в адресе похожие символы алфавита друг на друга, рассылают спам с требованием перейти на фальшивый сайт налоговой или отправляют архив с важными документами, при открытии которого скачивается вирус. Часто злоумышленники делают клоны онлайн-магазинов для получения данных банковских карточек.

Компании, которые занимаются защитой от фишинга, ведут черный список таких ресурсов и блокируют их. Помочь защититься от мошенников может и специально обученная нейросеть, которая самостоятельно вычисляет опасные сайты и также закрывает к ним доступ. Однако эксперты отмечают, что полностью автоматизировать процесс защиты практически невозможно. Лучший способ обезопасить свои персональные данные — обращать внимание на приходящие письма и не открывать подозрительные ссылки.

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