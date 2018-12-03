Виновнику секс-скандала в Нобелевском комитете приписали еще одно изнасилование

Суд в Швеции признал фотографа Жан-Клода Арно виновным еще в одном изнасиловании и увеличил срок его тюремного заключения до 2,5 лет. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает Reuters.

Подробности преступления не раскрываются.

В октябре мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, фотографа Жан-Клода Арно приговорили к двум годам лишения свободы за изнасилование, произошедшее в 2011 году. Имя жертвы не раскрывалось. Суд оставил обвинительный приговор в силе.

Из-за того что в общей сложности 18 женщин заявили о домогательствах со стороны Жан-Клода Арно, было принято решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года. Отмечалось, что фотограф использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

С 1901 года Шведская академия ежегодно вручает известным писателям и ученым Нобелевскую премию по литературе.

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