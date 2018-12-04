Соблазнивший 150 мужчин гей-«домохозяйка» сел в тюрьму

Жителя американского штата Флорида приговорили к трем годам тюремного заключения за то, что он обманом заманивал домой гетеросексуальных мужчин и снимал с ними порно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что жертвами 32-летнего Брайана Денемостье (Bryan Deneumostier) стали около 150 мужчин, самому младшему из которых было всего 16 лет. Американец знакомился с ними на сайте объявлений Craigslist. Общавшиеся с ним мужчины были уверены, что с ними переписывается замужняя домохозяйка, решившая поразвлечься, пока муж в армии.

Денемостье тщательно готовился к встречам: ярко красился, надевал парик и нарочито женственную одежду — платье и каблуки. Для имитации объема груди он подкладывал в кружевное белье тряпки. Мужчина приводил жертв в дом, завязывал им глаза и вел в домашнюю порностудию. Позднее видео с произошедшим появлялись на его собственном сайте. Примерно 80 соблазненных им мужчин не знали, что их снимают.

В июле американца арестовали. Его обвиняли в двух случаях незаконного прослушивания разговоров и трех случаях незаконного хранения записей.

В понедельник, 3 декабря, мужчину приговорили к трехлетнему тюремному заключению. Его порносайт заблокировали.

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