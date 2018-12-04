Главного вора Азербайджана вернули на его вотчину

В Азербайджан из Турции доставлен вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули), сейчас он находится под домашним арестом в Баку. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщила газета Yeni Musavat.

Криминальный авторитет был экстрадирован на прошлой неделе. Экстрадицией занимался один из высокопоставленных сотрудников полиции. Сроки содержания Салифова под домашним арестом на данный момент неизвестны.

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В конце октября сообщалось, что МВД России направило повторный запрос в центральное бюро Интерпола с просьбой об экстрадиции Салифова в Москву. В России вора в законе обвиняют в двух случаях организации похищений людей и вымогательстве денег.

В том же месяце Салифов 8 октября обложил данью крупных азербайджанских предпринимателей при помощи видеоконференции.

На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России.

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