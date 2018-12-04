Полная женщина задушила возлюбленного животом

Американка Винди Томас (Windi Thomas) признала себя виновной в том, что задушила возлюбленного животом. Об этом сообщает информационный портал GoErie.com.

Слушания по ее делу прошли в суде округа Эри, штат Пенсильвания. В марте 44-летняя Томас, весящая 133 килограмма, поссорилась со своим сожителем Кино Батлером (Keeno Butler). Женщина избила мужчину ножкой от стола и порезала его руку складным ножом, а затем легла на него сверху, закрыв лицо 57-килограммового Батлера животом. Он не смог вырваться из-под нее и задохнулся.

Адвокат Томас Марк дель Дука (Mark Del Duca) утверждает, что его подзащитная совершила убийство непреднамеренно. По его словам, она выпила лишнего и упала без сознания на Батлера. Когда американка очнулась и осознала, что натворила, она немедленно вызвала полицию. Прокурор оспорил эту версию, заметив, что на голове мужчины обнаружили множество следов от ударов ножкой стола, что доказывает желание Томас навредить возлюбленному.

Судья объявил Томас виновной в убийстве третьей степени. Ей грозит тюремное заключение сроком от 18 до 36 лет, в зависимости от поведения. Окончательный приговор будет объявлен в конце декабря.

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