В «Зарядье» пройдет рождественский вертеп

В концертном зале «Зарядье» покажут перформанс «Рождественский вертеп Павла Карманова» по мотивам народной драмы «Смерть царя Ирода». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Премьера пройдет 11 января. Мистерию представят в обновленном составе исполнителей и преобразованной аранжировке.
Музыку Павла Карманова исполнят ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», ансамбль «Персимфанс», музыкант-фольклорист Сергей Старостин, рок-группа «Вежливый отказ», детский вокальный ансамбль «Веретенце», валторнист Аркадий Шилклопер.
Павел Карманов — композитор-минималист, пианист и флейтист коллектива «Вежливый отказ».