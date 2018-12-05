Депрессию научились выявлять через смартфон

Американские ученые предложили способ диагностики депрессии через смартфон. Препринт статьи опубликован на сайте arXiv.

Ученые из Стэнфордского университета использовали набор данных, который содержал почти 50 часов интервью со 189 людьми: как страдающих депрессией, так и здоровых. Каждое видео было представлено в виде трехмерной модели человеческого лица во время разговора и спектрограммы его речи. Ученые хотели определить особенности речи и выражения лица людей с депрессией.

Для обучения системы они использовали нейросеть, а в качестве данных выступали аудиозаписи, текстовые транскрипции и 3D-модели лица участников во время интервью. В процессе анализа нейросеть научилась вычислять симптомы расстройства по некоторым параметрам: например, по особенным запинкам в речи страдающего депрессией человека.

Впоследствии авторы проверили работу нейросети и сравнили с результатами, полученными в ходе оценки по Опроснику здоровья пациента. Выяснилось, что алгоритм в среднем ошибается на 3,67 балла, что гарантирует точность диагностики в 85 процентов. В исследовании отмечается, что плюсом предложенного метода может быть использование смартфона для диагностики депрессии.

В феврале ученые сообщили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге. Ранее исследователи выяснили, что страдающие депрессией склонны в общении употреблять определенные слова. Как правило, они связаны с негативными эмоциями.

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