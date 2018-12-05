Взрыв бензовоза на автозаправке в Италии унес жизни двух человек

По меньшей мере два человека, один из которых — работник пожарной службы, погибли при взрыве бензовоза на автозаправке в Италии, по меньшей мере 17 человек пострадали. Об этом сообщает газета Il Messagero.

Инцидент произошел на «Соляной дороге» неподалеку от Рима примерно в 15:00 по местному времени. После того, как на заправке загорелся бензовоз, к ней подъехал пожарный автомобиль. В процессе тушения пожара произошел взрыв такой силы, что машину с пожарными отбросило примерно на десять метров на другую сторону дороги. В результате погибло два человека.

17 раненых госпитализированы в окрестные больницы с ожогами, в том числе на лице, и травмами от взрыва. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. На место взрыва прибыли вертолеты экстренных служб. На момент публикации пожарные продолжали искать пострадавших среди обломков.

Причина возгорания бензовоза пока не установлена.

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