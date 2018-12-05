Ценности
 
Последние новости
Словакия выслала российского дипломата за шпионаж
Объявлена дата Объединительного собора украинской церкви
Выигравшие в лотерею пенсионеры признались в неумении тратить деньги
Прекращено уголовное дело против руководства Роскомнадзора
Чиновники заинтересовались червями в тарелках пациентов детской больницы
Китай по требованию США начал борьбу с подделками
Сбербанк объяснил риски новых санкций Запада Божьей волей
Звезда «Полицейского с Рублевки» поведал об обнищании из-за конфликта на Украине
Константинополь захотел отнять храм РПЦ в Северной Корее
Кремль не увидел повода отпускать украинских моряков
Новости партнеров

Вход в российский магазин одежды украсили повешенными манекенами детей

Перейти в «Мою Ленту»

Недавно открывшийся магазин детской одежды в Красноярске украсили манекенами детей. Фотография появилась в Instagram-аккаунте местного телеканала ТВК-6.

Четыре одетые в зимние пуховики и шапки фигуры подвесили за шею над входом в торговую точку. Пользователи соцсети негативно отреагировали на оформление магазина, назвав инсталляцию «виселицей».

«Ужас! За детей испугалась. Придурки!» — негодовала одна из них.

«Я подумала, это дети. Боже мой! Разве так можно! Нет слов!» — поддержала другая.

«Какая это реклама, если хочется бежать с этого места», — согласилась третья.

В ноябре хулиганы изрисовали баллончиками с краской витрину московского магазина Black Star Wear, основанного российским рэп-исполнителем Тимати.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вандалы напали на магазин Тимати
Обувной магазин захотел нажиться на жертвах домогательств
Магазины захотели брать с покупателей плату за примерку одежды
Ценности
Ценности00:02 3 декабря

«Я начал показывать свою жуткую сторону»

Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
15:52 4 декабря

Мужчина вышел на улицу в нелепом костюме и фраппировал прохожих

20:1126 ноября

Bentley представила новый кабриолет

13:30 4 декабря

Россиянам раскроют алкогольные пристрастия Сталина

Ценности00:1029 ноября
Джон Леннон и Йоко Оно

Не гейши

Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
10:1124 ноября

В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

18:39 4 декабря

Популярные в 90-х джинсы вернулись в моду и всполошили мужчин

12:3930 ноября

Названа самая стильная россиянка

Ценности00:0216 октября

Резиновые люди

Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
13:5122 ноября

Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры

17:32 3 декабря

Раскрыты главные тренды в одежде 2019 года

13:5630 ноября

Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши

Россия
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
Кремль не увидел повода отпускать украинских моряков
Чиновники заинтересовались червями в тарелках пациентов детской больницы
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Раскрыт секрет силы Путина
США заявили о причастности саудовского принца к убийству журналиста
Россия рассказала о жертвах отмены ракетного договора
Трамп позлорадствовал над беспорядками в Париже
Притворявшаяся первой леди мошенница водила гостей в дом президента и попалась
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
В Киеве признали критическую зависимость от российского бизнеса
Тимошенко назвали оборотнем и предрекли восстановление мира в Европе
Главного вора Азербайджана вернули в его вотчину
Украина послала стажеров на провокацию в Керченский пролив
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
Названы лучшие марки апельсинового сока
ОПЕК решил продавить Россию
Россиян захотели оставить без импортного алкоголя
Госдеп нашел новые возможности помешать «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»
Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отрезанный у зека из «Владимирского централа» язык оказался откушенным
Россиянку оштрафовали на миллион рублей за взятку при сдаче ЕГЭ
Граната взорвалась в подмосковной квартире
Зеку из «Владимирского централа» отрезали язык
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Российское супероружие развернули на видео
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
Лазерные «Пересветы» заступили на боевое дежурство
Названо три повода войны США и России
Все материалы
Спорт
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
Валуев порассуждал о Макгрегоре и вспомнил о проституции
«Спартак» избавится от пойманного на кокаине футболиста
Футболист забил ударом с центра поля
Отец Нурмагомедова допустил уход бойца из UFC
К канадскому тренеру Медведевой прибыла еще одна россиянка
Определились спортсмены года в России
Все материалы
Культура
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Победа над драконами, отчаяние и новый мир
Главные русские книги года
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Джон Сноу зарекся сниматься в продолжении «Игры престолов»
Звезда «Полицейского с Рублевки» поведал об обнищании из-за конфликта на Украине
Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
Умер актер комедии «Двое: Я и моя тень»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Мечтающих похудеть ограбили на тысячи долларов
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Прогнавший украинца из студии ведущий «России 1» объяснился
Американец разом «склеил» парня и девушку и прослыл героем
Определена самая влиятельная женщина года
Девушка обиделась на «однообразные» подарки парня и была пристыжена
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Мужчина вышел на улицу в нелепом костюме и фраппировал прохожих
Вход в российский магазин одежды украсили повешенными манекенами детей
Россиянам раскроют алкогольные пристрастия Сталина
Популярные в 90-х джинсы вернулись в моду и всполошили мужчин
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Шереметьево станет носить имя Пушкина
Москва стала одним из самых популярных городов мира
Российский город признали самым культурным в мире
Пьяный пассажир подрался со стюардессами из-за телефона и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Трехлетняя девочка пережила рак груди
Любовь безрукого фермера и его безногой жены прославила их
Все материалы
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Олимпийские Тойоты
Как менялись Тойоты, сопровождавшие олимпийский огонь, и вся автопромышленность
Следующее поколение ДВС станет последним для Volkswagen
Aston Martin переведет классические модели на электротягу
Дизельный Volkswagen Tiguan уходит из России
Все материалы
Дом
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Российские миллионеры залезли в долги из-за жилья
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Даниловский рынок задумали продать
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Все материалы