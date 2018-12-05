Вход в российский магазин одежды украсили повешенными манекенами детей

Недавно открывшийся магазин детской одежды в Красноярске украсили манекенами детей. Фотография появилась в Instagram-аккаунте местного телеканала ТВК-6.

Четыре одетые в зимние пуховики и шапки фигуры подвесили за шею над входом в торговую точку. Пользователи соцсети негативно отреагировали на оформление магазина, назвав инсталляцию «виселицей».

«Ужас! За детей испугалась. Придурки!» — негодовала одна из них.

«Я подумала, это дети. Боже мой! Разве так можно! Нет слов!» — поддержала другая.

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«Какая это реклама, если хочется бежать с этого места», — согласилась третья.

В ноябре хулиганы изрисовали баллончиками с краской витрину московского магазина Black Star Wear, основанного российским рэп-исполнителем Тимати.

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