Террорист въехал в здание полиции на автомобиле и взорвался

По меньшей мере три человека погибли в результате подрыва смертника в портовом городе Чехбехар на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Целью теракта было здание полицейского управления Чехбехара. Сообщается, что террорист въехал в него на автомобиле и активировал взрывное устройство. Помощник по безопасности губернатора провинции Мохаммад Хади Мар'Аши рассказал, что в результате атаки были ранены люди. По неподтвержденным данным, пострадали 19 человек.

Видео поднимающегося над городом облака дыма после взрыва было опубликовано в Twitter. На момент публикации Al Jazeerа ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

22 сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

@Entekhab_News / Twitter

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