В Дагестане удивились «убийствам чести» и пообещали разобраться

Власти Дагестана разберутся с данными доклада проекта «Правовая инициатива» о совершенных «убийствах чести» в республике. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил начальник управления по информационной политике администрации главы республики Зубайру Зубайруев.

«Происходит у нас это или нет — это вот не знаю. Не скажу, что это знакомое для нас явление и все знают об этом. Но «убийства чести» — слышал, что такое бывает… Мы будем проверять у себя», — поведал он.

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Зубайруев добавил, что хотел бы узнать точные цифры, но не уточнил, какие.

Ранее доклад правозащитников об «убийствах чести» на Северном Кавказе прокомментировали в Чечне. Представители власти сообщили, что стали мишенью для правозащитных организаций, которые «ловят хайп на проблемах, которые сами же выдумывают». «Это очередная попытка очернить наш регион, выставить его каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека», — заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Согласно результатам доклада проекта «Правовая инициатива», жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 женщин. Расправу совершали близкие родственники (отцы, братья, дяди) после слухов, которые распространяли жители села. Они понесли наказание лишь в 42 процентах таких убийств, поскольку не только односельчане, но и сотрудники правоохранительных органов склонны их оправдывать. Так, убийца «пропавшей» в 2010 году 22-летней жительницы Дагестана, ее родной дядя, был приговорен к семи годам лишения свободы после заявления в суде о том, что девушка «позорила» семью, а он «"смыл пятно" с рода».

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