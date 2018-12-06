На подростка завели дело за комментарий с угрозой устроить теракт

В Нижневартовске 15-летний школьник оставил под записью во «ВКонтакте» комментарий с угрозами устроить теракт и стал фигурантом дела о ложном сообщении о теракте (часть 1 статьи 207 УК). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Пост был опубликован 4 декабря на странице телекомпании «Самотлор» и касался решения властей не отменять занятия для старшеклассников из-за морозов. Позднее запись была удалена. По сообщению канала, в комментариях к ней было множество написанных подростками оскорблений и запугиваний.

«Полиции хватило всего 30 минут, чтобы по безымянной странице в социальной сети найти молодого человека, который угрожал телеканалу "Самотлор"», — добавили в редакции. Скриншот комментария с обещанием устроить теракт был показан в сюжете телекомпании.

По информации «Медиазоны», после появления угрозы персонал канала был эвакуирован из здания, работа журналистов была приостановлена на несколько часов. Угроза теракта не подтвердилась.

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