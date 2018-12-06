В Москве впервые исполнят музыку композитора Йохана Йоханнссона

В России 12 декабря впервые пройдет концерт сочинений исландского композитора Йохана Йоханнссона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 декабря.

Мероприятие состоится в концертном зале «Зарядье» в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP.

Произведения музыканта исполнят игравшая на альбомах Bjork скрипачка Уна Свейнбьярнардоттир, пятикратный лауреат Icelandic Music Awards Скули Сверриссон, пианист и перкуссионист Олафур Бьерн Олафссон, который сотрудничал с фронтменом группы Sigur Ros. В концерте примут участие российские композиторы-неоклассики Кирилл Рихтер и Миша Мищенко, а также ансамбль «Студия новой музыки» во главе с дирижером Станиславом Малышевым.

Композитор Йохан Йоханнссон умер в феврале 2018 года. Он известен по саундтрекам к фильмам режиссера Дени Вильнева и кинопартитуре к байопику «Вселенная Стивена Хокинга», получившей премию «Золотой глобус».

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