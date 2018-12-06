Мир
 
Последние новости
Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах
Схватка рыбаков и восьмиметрового питона попала на видео
Снегопад не помешал китайцам окольцовывать Москву 
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
«Неизвестный таджик» из российского министерства впервые заговорил
США внепланово полетали над Украиной
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Названы лучшие смартфоны года
Новости партнеров

Названа причина слабости единой европейской армии

Перейти в «Мою Ленту»

Идея создания единой европейской армии обернется полнейшей катастрофой. Об этом говорится в журнале The National Interest.

Как отмечается в материале, главной слабостью при создании общей армии будет отсутствие политической интеграции стран. Издание пишет, что Европейский союз не един в своих взглядах и является скорее экономическим блоком, чем Соединенными Штатами Европы.

При этом военные вызовы, которые стоят перед европейцами, не настолько остры, как политические. Да и сами страны, вероятно, из исторических соображений и национальной гордости сохранят собственные армии. Это в итоге приведет к тому, что меньше ресурсов получится направить на поддержание общеевропейских формирований. Кроме того, единая армия будет частично дублировать цели НАТО, а даже на альянс большая часть входящих в него стран тратит меньше положенного.

«Кто будет принимать решение направить европейскую армию на войну? Если Евросоюз, это должно быть единогласным решением всех стран (...). Но в Норвегии и Греции может быть разное понимание того, за что стоит бороться», — указывается в статье. В итоге получается, что без политической интеграции Европа не может поддерживать военную мощь, эквивалентную ее экономической мощи.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею создать общеевропейскую армию. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

В ответ президент США Дональд Трамп назвал предложение оскорбительным.

Идея создания единой армии существует уже много лет. Впервые о военном соглашении в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why a European Army Would Be a Total Disaster
Макрон рассказал об отношении к твитам Трампа
Макрон захотел защитить Европу от Китая, России и США
Российскую армию назвали сильнейшей в Европе
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Корейский майдан

Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
17:03Сегодня

Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета

15:11Сегодня

Британского принца обвинили в расовом предательстве

15:48Сегодня

В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
16:03Сегодня

Британские разведчики последят за российскими дипломатами

03:42Сегодня

Боевой корабль США нарочно приблизился к Владивостоку

14:17Сегодня

В Париже лишенный образования пакистанец зарезал профессора

Мир00:0122 октября
Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Принц крови

Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
18:25 5 декабря

Глава полиции Лондона рассказала о вербовке детей преступными группировками

14:52Сегодня

Объяснен призыв президента убивать священников

12:08Сегодня

Террорист въехал в здание полиции на автомобиле и взорвался

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета
Названа причина слабости единой европейской армии
В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом
Британские разведчики последят за российскими дипломатами
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море
Раскрыто местонахождение окружения убитого главы ДНР
Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией
Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Россия решила бойкотировать Давос
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Россия и Иран обрушили нефть
Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ
Медведеву припомнили фразу про «денег нет»
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил друга за пинок собаке
Составлен портрет типичного российского коррупционера
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Су-57 получит супероружие
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Провал российского биатлониста объяснили
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме
В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля
Возмущенные давлением полиции рэперы пришли в Госдуму и пояснили за наркотики
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом
Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость
Названы лучшие рестораны мира
Объявлен главный цвет 2019 года
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
У буянившего в самолете Панина нашелся защитник
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Пациент выкашлял кусок легкого из-за проблем с сердцем
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»
Автомобиль из «Кортежа» Путина превратили в универсал
Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Все материалы