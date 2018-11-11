Макрон рассказал об отношении к твитам Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что он думает по поводу критических постов президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает CNN.

Макрон прокомментировал недавнее высказывание главы США в его адрес на странице в социальной сети. «Я всегда предпочитаю выяснять важные вопросы напрямую, нежели чем выстраивать дипломатию через Twitter», — отметил французский лидер.

9 ноября президент США опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором осудил идею главы Франции о создании общеевропейской армии в противовес Соединенным Штатам, России и Китаю. Трамп назвал эту идею «оскорбительной».

Заявление французского лидера прозвучало 6 ноября. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

Идея создания единой армии существует уже много лет. Впервые о военном соглашении в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.

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