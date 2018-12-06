Россия оказалась родиной титанозавров

Российские ученые Александр Аверьянов (Санкт-Петербургский государственный университет и Палеонтологический институт Российской академии наук) и Владимир Ефимов (Ундоровский палеонтологический музей) описали волгатитана (Volgatitan simbirskiensis), который, по мнению ученых, является новым видом динозавра. Исследование опубликовано в журнале Biological Communications, кратко о нем сообщает вуз.

«В начале 1990-х годов Владимир Михайлович показал фотографии костей известному ленинградскому палеонтологу Льву Александровичу Несову, — сказал Аверьянов. — Лев Александрович предположил, что позвонки принадлежат гигантским растительноядным динозаврам — завроподам. В 1997 году Владимир Ефимов опубликовал предварительную заметку об этой находке в "Палеонтологическом журнале", в которой отнес позвонки к завроподу семейства Brachiosauridae. В июле прошлого года мне наконец удалось побывать в Ундорах у него в гостях и изучить кости, а также удалось определить их принадлежность к новому таксону титанозавров».

Всего было обнаружено семь позвонков титанозавров, пролежавших в земле около 130 миллионов лет. Останки животного нашли на берегу Волги, недалеко от поселка Сланцевый Рудник, расположенного в пяти километрах от Ульяновска. При жизни животное весило, как полагают ученые, около 17 тонн.

«Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке и лишь в позднем мелу некоторые таксоны проникали в Северную Америку, Европу и Азию, — объяснил Аверьянов. — В Азии в раннем мелу доминировали представители более широкой группы — титанозавриформы, вроде недавно описанного сибиротитана. Однако недавнее описание тенгризавра из раннего мела Забайкалья и находка волгатитана свидетельствуют, что титанозавры в раннем мелу были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии».

Волгатитан пополнил группу завроподов (Sauropoda), представляющих собой гигантских растительноядных динозавров с длинной шеей и хвостом.

Материалы по теме Тайный узбек Тираннозавры оказались тонкими интеллектуалами своего времени

Динозавры обитали на Земле с триасового периода (приблизительно 225 миллионов лет назад) до конца мелового периода (около 65 миллионов лет назад). Палеонтологи пока не знают точного числа видов динозавров. Некоторые эксперты заявляют, что обнаруженные фрагменты животных, относящиеся к разным геологическим стадиям, могут принадлежать одним и тем же животным. В частности, специалистами высказывается мнение о необходимости убрать треть видов динозавров (поскольку обнаруживаются одни и те же представители животных, но разного возраста) и провести ревизию существующей классификации (что приведет к сокращению до половины числа видов динозавров).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!