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Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев

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Пользователи Twitter поделились в своих аккаунтах фотографиями аномальной тройной радуги. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Оптического общества, за последние 250 лет было опубликовано всего пять научных докладов о тройных радугах. Явление, известное также как «отражающиеся радуги», считается аномальным. Тройная радуга может появиться только неподалеку от водоема, когда солнце заходит за горизонт.

Фотография тройной радуги в американском городе Роббинстон, штат Мэн, была сделана пользователем Миган Каллахан Келленбергер (Meaghan Callahan Kellenberger) и затем появилась в аккаунте репортера прогноза погоды Джессики Конли (Jessica Conley). «Это невероятно!!!» — прокомментировала Конли, сопроводив пост смайлами в виде радуги.

Еще одна тройная радуга была замечена в шотландском городе Оркни. «Небольшой привет для @TamsinRussell из окна моего дома в #Оркни! Где еще ты увидел бы тройную радугу?» — написал под фотографией пользователь Мэрион Ратиер (Marion Ratier), также сопроводив пост смайлами в виде сердца, парусной лодки и радуги.

В октябре фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА.

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