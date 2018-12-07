Вдова Гайдая прокомментировала заявление о его домогательствах к актрисе

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова прокомментировала заявление звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей о том, что кинематографист ее домогался. Слова Гребешковой передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 7 декабря.

По ее словам, причиной слов Варлей стал «климакс». Она также отметила, что не читала книги актрисы, и посоветовала журналистам «не копаться во всяком говне».

«К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — добавила Гребешкова.

Ранее в пятницу стало известно, что в своей автобиографической книге «Канатоходка» Варлей написала об инциденте, который произошел во время съемок «Кавказской пленницы». Варлей отметила, что режиссер вызвался проводить ее до отеля после празднования дня рождения одного из коллег, а после зашел к ней в номер и сел на кресло.

«Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу», — написала Варлей. После этого, по ее словам, в комнату вошла жена режиссера. Гайдай начал выходить, но в последний момент развернулся, запер дверь и попытался поцеловать актрису.

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