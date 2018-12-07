Китаянка научилась держать языком стаканы

Жительница китайского города Шэньян, провинция Ляонин, продемонстрировала трюки, которые научилась делать языком. На снятые ей видео обратил внимание сайт Newsflare.

В первом видео девушка по имени Ту Ту удерживает на высунутом языке большой стакан, который доверху заполнен водой. Затем она повторяет фокус со стаканом «Кока-колы» и апельсином. В последнем ролике ей удалось дотянуться языком до носа и облизнуть его.

По данным Книги рекордов Гиннесса, самый длинный язык в мире принадлежит американцу Нику Стоулберлу (Nick Stoeberl). Его длина составляет 10,1 сантиметра. Среди женщин рекорд с 2010 года держит Шанел Таппер (Chanel Tapper) с языком длиной 9,75 сантиметра.

3 декабря сообщалось о водителе школьного автобуса из непальского города Урлабари Ягье Бахадуре Катувале, который считает себя обладателем самого длинного языка в мире. Он научился дотягиваться им до лба.

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