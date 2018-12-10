Подросток в Швеции подорвался на самодельной бомбе

Житель шведского города Мальмё был госпитализирован после того, как у него в квартире взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел вечером 8 декабря в жилом доме в районе Кроксбек. 18-летний житель Швеции получил тяжелые ранения. Из-за причастности к изготовлению бомбы он находится под стражей.

За 20 минут до происшествия полиция получила информацию еще об одном взрыве, случившемся в районе Содеркулла. По словам представителя полиции города Анны Геранссон (Anna Göransson), полиция пытается выяснить, для чего юноша готовил бомбу и есть ли связь между двумя взрывами. «Мы продолжаем искать зацепки и будем допрашивать жителей дома и других свидетелей», — заявила она журналистам.

Как сообщает издание, в результате обоих инцидентов никто не пострадал

В январе 60-летний швед подорвался на ручной гранате, приняв ее за детскую игрушку.

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