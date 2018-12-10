Россиян оставили без доступного «Боярышника»

Премьер-министр Дмитрий Медведев запретил продажу алкогольного суррогата по цене ниже соответствующей пищевой алкопродукции, передает ТАСС.

«Еще один документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений», — прокомментировал глава кабмина.

По словам Медведева, данный запрет выбивает экономическую основу из подобного рода торговли. «Надеюсь, что это поможет снизить число отравлений от подобного рода спиртосодержащих жидкостей», — отметил он.

Уточняется, что мера не будет распространяться на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.

Минимальная цена на водку в настоящее время составляет 205 рублей за пол-литра.

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