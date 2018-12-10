Российский чиновник украл взлетно-посадочную полосу и избежал тюрьмы

Бывшему главе Ирбейского района Красноярского края Дмитрию Гушану и его сообщнику вынесен приговор за незаконную покупку взлетно-посадочной полосы. Об этом в понедельник, 10 декабря, в прокуратуре Красноярского края сообщили газете «Коммерсантъ».

Как установило следствие, в период с 2013 по 2014 год Гушану и директор компании «Ориентир» незаконно приобрели право на железобетонную взлетно-посадочную полосу бывшего аэропорта Ирбей и земельный участок под ним. Ущерб, нанесенный администрации Ирбейского района, составил 20,9 миллиона рублей.

В отношении сообщников было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Канский городской суд Красноярского края признал подсудимых виновными и с учетом смягчающих обстоятельств приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно. Подсудимые возместили ущерб на сумму почти 300 тысяч рублей.

7 сентября 2018 года сообщалось, что Мосгорсуд снизил на два года наказание бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному за хищение 500 миллионов рублей.

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