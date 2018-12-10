Регионы России захотели оставить без денег

Правительство выбрало экономические специализации для российских регионов — от крупных городов до сельских поселений, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Все они обязаны будут развивать конкретную отрасль промышленности или услуг, в противном случае могут лишиться госфинансирования.

Документ называется «Стратегия пространственного развития до 2025 года». Его разработка заняла почти год, занимались ею два вице-премьера: сначала Дмитрий Козак, затем — Виталий Мутко.

В стратегии определено несколько типов территорий, среди них крупные города и городские агломерации (вносят в совокупный ВВП не менее одного процента), малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры.

Специализаций, закрепленных за конкретной территорией, может быть несколько. При этом федеральные власти будут рекомендовать свои варианты, а региональные утверждать их или отклонять. Однако в последнем случае выделение денег из госбюджета гарантировано не будет, поскольку выбранную специализацию могут счесть неэффективной и не заслуживающей господдержки.

Среди самых популярных специализаций — производство одежды, мебели и резиновых изделий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!