Названы регионы России с «роскошными» транспортными налогами

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование и выяснили, в каких регионах России самые лояльные для граждан транспортные налоги, а где, наоборот, самые высокие и сравнимы с налогом на роскошь. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Итоговый размер транспортного налога в России определяют власти региона, на федеральном уровне устанавливается лишь максимальная норма стоимости одной лошадиной мощности двигателя автомобиля. Максимальная же ставка налога за одну лошадиную силу может превышать эту норму в 10 раз. Нормативы устанавливаются для нескольких типов мощности автомобилей. Так, например, для автомобилей мощностью выше 250 лошадиных сил норматив стоимости одной силы составляет 15 рублей, а максимальная ставка налога, соответственно, может быть установлена на уровне 150 рублей за одну лошадиную силу.

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Исследование показало, что в 43 регионах автомобили с двигателем мощностью более 250 лошадиных сил считаются роскошью и облагаются максимально допустимой законодательством ставкой. Лишь три региона, как отмечают аналитики, делают поправку на возраст автомобиля при налогообложении. Так, в Приморском крае за автомобиль в возрасте до трех лет ставка будет максимальной, от 3 до 10 лет она составит 112,5 рубля, а старше 10 лет — 45 рублей за лошадиную силу. Похожая ситуация и в Новосибирской области: за автомобиль в возрасте до 5 лет ставка будет максимальной, от 5 до 10 лет она составит 112,5 рубля, а старше 10 лет — 75 рублей за лошадиную силу. В Бурятии за автомобиль в возрасте до 5 лет взимается налог по ставке 83,4 рубля, от 5 до 10 лет ставка составляет 75,5 рубля за одну лошадиную силу, старше 10 лет — 68,7 рубля.

Самые бюджетные автомобили в плане налогообложения — машины мощностью ниже 100 лошадиных сил. Самым лояльным к маломощным автомобилям оказались Оренбургская и Свердловская области, где они транспортным налогом не облагаются вообще. На третьем месте Калининградская область — 2,5 рубля за лошадиную силу для маломощных авто.

«Основным показателем, маркирующим транспортный налог в том или ином регионе как налог на роскошь или социально ориентированный налог, является разница в размере ставок на самую мощную и самую маломощную категорию транспортных средств. Чем больше эта разница, тем с большей долей вероятности можно назвать налог в регионе налогом на роскошь», — поясняют авторы исследования.

Минимальная разница между налогами в зависимости от мощности автомобиля стал Пермский край. Там ставка на автомобили с мощностью двигателя свыше 250 лошадей всего в два раза превышает ставку на авто мощностью до 100 лошадиных сил. А вот налогом на роскошь транспортный налог можно назвать в Оренбургской области — при отсутствии налогов на маломощные автомобили авто мощностью выше 250 лошадей облагаются по-максимуму — 150 рублей за каждую «лошадь».

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