Россияне стали охотнее платить налоги

За последние годы россияне стали быстрее платить налоги, а их общая собираемость выросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс.Денег», выдержки из которого приводят «Известия».

По данным сервиса, в 2018 году 48 процентов россиян заплатили имущественные налоги (транспортный, земельный, на имущество) в первой половине года, хотя закон позволяет сделать это до декабря. В прошлом году этот показатель равнялся только 35 процентам.

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Средний налоговый платеж по России составил 1169 рублей: от 658 рублей в Сибирском федеральном округе до 1720 рублей в Москве.

Также выросла общая собираемость налогов — за три года на 28 процентов. При этом зарплаты за аналогичный период увеличились в среднем на 15 процентов.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост собираемости налогов с упрощением процесса их уплаты, в первую очередь с появлением возможности заплатить через интернет, банковскую карту или кошелек платежной системы. Дополнительные сервисы появляются на сайте Федеральной налоговой службы, в том числе личный кабинет для физических лиц и раздел «Заплати налоги».

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