Экономика
 
Последние новости
Подсчитаны жертвы страсбургского стрелка
«Спокойные» дни в Москве закончатся 
Олимпийская чемпионка зареклась тренировать «тупых» детей
Власти задумались о деньгах на установку счетчиков газа у россиян
Рианна показала свое новое белье
Россиянам рассказали о неожиданной опасности оливье
Робот пронзил рабочего десятью заостренными штырями
Названа стоимость аренды квартир в Москве на Новый год
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
Новости партнеров

Названо лучшее сливочное масло

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» подвел итоги по исследованию сливочного масла. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Всего специалисты проверили 36 брендов по 46 показателям качества и безопасности. Продукция шести торговых марок была признана качественной, 14 брендов попали в список товаров с замечаниями, еще 17 — в черный список «Росконтроля».

Одной из главных причин попадания в черный список в организации назвали фальсификацию, в том числе с использованием потенциально опасных для здоровья ингредиентов — говяжьего и свиного жира.

Кроме того, 31 образец из 36 получил существенные замечания ко вкусу, запаху и консистенции. К покупке «Росконтроль» рекомендует продукцию следующих брендов: «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван единственный безопасный карбонад
Названы лучшие марки апельсинового сока
Сельдь оказалась опасной для здоровья
Другие материалы рубрики
Экономика00:0611 декабря

Черная мечта

Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
21:3411 декабря

Великобритания ополчилась на олигарха из России

22:2511 декабря

Путин продлил заморозку пенсий

16:15 8 декабря

Министр отказался верить в трудности россиян

Экономика00:01 9 декабря

Понять и простить

Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
17:5611 декабря

Сбербанк задумался о смене названия

21:0211 декабря

«Альфа Групп» опровергла сообщения о продаже активов

16:3311 декабря

Курсы валют уберут от россиян

Экономика09:33 7 декабря

Принцип трансформации

Украшение может быть актуальным всегда, считает основательница бренда VoDa Jewel
13:47 8 декабря

В новой нефтяной сделке нашли вред для России

16:1911 декабря

Россияне стали реже ходить в Сбербанк

19:5311 декабря

Подсчитана стоимость оливье для россиян

Россия
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
Стал известен режим работы московского метро в новогоднюю ночь
Заявившая о ненужности молодежи чиновница вернулась на работу
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Подсчитаны жертвы страсбургского стрелка
Неизвестный расстрелял прохожих из автомата в центре Страсбурга
Трамп предрек бунт в случае своего импичмента
В Сирии обнаружили массовые захоронения с сотнями жертв ИГ
Украина на уме
Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
«Это уличная война»
 
Все материалы
Бывший СССР
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих
Командир задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Арестованное Украиной российское судно попробуют продать со скидкой
Раскрыто отношение украинцев к введению в стране военного положения
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
Названо лучшее сливочное масло
Великобритания ополчилась на олигарха из России
Путин продлил заморозку пенсий
Цены на газ для Украины рекордно выросли
Сбербанк задумался о смене названия
«Альфа Групп» опровергла сообщения о продаже активов
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Члена банды Басаева посадили за нападение на российских военных в Дагестане
Составлен портрет типичного российского хакера
В кавказской колонии произошла массовая драка
Осужденного за педофилию экс-директора православной гимназии лишили сана
Все материалы
Наука и техника
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Кофе оказался средством против старения мозга
Су-57 подорожает
Космонавты добрались до дыры в «Союзе»
Российские «Калибры» и «Ониксы» признали бесполезными
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Все материалы
Спорт
«Лучше один раз увидеть, настолько он хорош»
Он уехал из дома и стал звездой. Теперь ему 18 лет, и он стоит 90 миллионов
Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник
Чемпион России оказался худшим в своей группе Лиги чемпионов
Из обедневшего «Анжи» сбежал первый футболист
Олимпийская чемпионка подсела на таблетки из-за домогательств врача-педофила
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Все материалы
Культура
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине
Ученые раскрыли страшное заболевание Джеймса Бонда
У Ди Каприо отобрали «Оскар»
Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов-анархистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
Видео с исполнением «Калинки» во время протестов во Франции оказалось фейком
На PornHub появились поддерживающие ролики с объятиями и поцелуями
Бодибилдер увидел жестокий мем с собой и принялся оправдываться
Стали известны предпочтения россиян в порно
Отключение россиян от традиционного телевидения раскритиковали
Все материалы
Ценности
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
Рианна показала свое новое белье
Ким Кардашьян призналась в пренебрежении гигиеной
Раскрыты спальные наряды Ким Кардашьян и мужа
Valentino выпустил спортивные костюмы специально для Москвы
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Пенсионеры набили чемоданы кокаином и отправились в круизное путешествие
Амстердам захотели оставить без проституток
Туристка подпрыгнула ради фото на день рождения и умерла
Тела пропавших в Гималаях туристов нашли спустя 30 лет
Все материалы
Из жизни
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Робот пронзил рабочего десятью заостренными штырями
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги» и ужаснулась
Фотограф избил похотливого жениха прямо на свадьбе
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Прозванный «серийным убийцей» британец накормит семью собранной за год падалью
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Все материалы
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Жеребцы против стрел
Ferrari и Mercedes-Benz — две захватывающие истории соперничества
Гоночные легенды Лос-Анджелеса
Самые необычные гоночные машины, которые когда-либо строили в Калифорнии
В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом
В США нашли Hyundai Elantra с пробегом 2 миллиона километров
Ford запатентовал ремни с подогревом
Все материалы
Дом
Бумажные кварталы
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Названа стоимость аренды квартир в Москве на Новый год
В Москве построят копию самого известного здания Гауди
В Москве подорожал капремонт
«Я боялась зайти в ванную»
Как безработная москвичка решила временно пожить с мигрантами
Все материалы