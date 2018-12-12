Бедствующий дед из ролика с елочкой попросил помочь с работой

Возмутившийся елочкой пенсионер из Бийска рассказал о безуспешном поиске работы в течение трех лет и выразил желание стать мэром города с зарплатой 50 тысяч рублей, передает «Говорит Москва».

Бийчанин сообщил радиостанции, что в последнее время работал в частном охранном предприятии, но имеет два высших образования и в свое время был руководителем завода, поэтому готов занять любую должность. Однако в течение нескольких лет он не может найти рабочее место из-за дискриминации по возрасту.

«Помогал людям встать на ноги, сам переодевался и за станки вставал. (...) Рой окопы? Пожалуйста, могу рыть. Не копай? Могу не копать. Я беззубый, вида нет и нищий как татарский бубен. У меня два высших образования, башковитый, работы не боюсь. И никому не нужен», — посетовал пенсионер.

Он добавил, что согласен устроиться мэром города и назначить себе зарплату в 50 тысяч рублей. «Я очень строгий, но справедливый. Любую должность можете мне дать — хоть армией командовать, хоть дивизией», — заключил он.

В начале декабря в сети стало популярным видео, на котором пенсионер из Бийска в Алтайском крае вышел из себя после вопроса журналиста об установленной в центре города елке. «Мне есть нечего, х** без соли доедаю. А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, б****, мне нравится?!» — эмоционально отреагировал пенсионер. Свое поведение он объяснил трудным материальным положением: пенсией в 10 тысяч рублей, половину из которой он тратит на коммунальные платежи.

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