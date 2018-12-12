Олимпийская чемпионка зареклась тренировать «тупых» детей

Российская фехтовальщица Яна Егорян заявила, что не видит себя детским тренером. Интервью с 24-летней спортсменкой доступно на YoutTube-канале «Матч ТВ».

«Работать тренером? Ни в коем случае, никогда. Как бы это страшно ни звучало, но дети — тупые. В хорошем смысле слова», — сказала Егорян. Она пояснила, что дети сталкиваются с проблемой, когда необходимо точно следовать инструкциям тренера. Егорян признается, что «сошла бы с ума», так как не станет кричать на ребенка.

При этом спортсменка заявила, что готова работать со взрослыми девушками. Детям, по ее мнению, необходим опытный наставник и индивидуальный подход.

Егорян — двукратная чемпионка Олимпийских игр. Обе награды россиянка завоевала на Играх в Рио — в командной и личной сабле. Также Егорян пять раз становилась чемпионкой Европы в командном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.

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