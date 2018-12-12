Названа самая востребованная еда в мире

Поисковая система Google назвала самую запрашиваемую пользователями в 2018 году еду. Об этом сообщает Vogue со ссылкой на страницу с итогами года.

По данным издания, лидером категории стал unicorn cake (торт «Единорог»). Такие торты украшают стилизованными рогами мифического животного из мастики, а также кремом радужных цветов.

Согласно статистике, чаще всего название этого десерта вводилось в поисковик в июле. Больше всего пользователей, интересующихся тортом, проживают на территории Тринидада и Тобаго, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии и Сингапура.

Ранее в декабре сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира. Эксперты проанализировали количество отзывов и оценки ресторанов по всему миру, поставленные пользователями сети за 2018 год. На первом месте в списке 25 лучших заведений оказался французский ресторан Au Crocodile.

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