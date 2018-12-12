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Робот пронзил рабочего десятью заостренными штырями

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В китайском городе Чанша, провинция Хунань, врачам удалось спасти 49-летнего рабочего, которого пронзили десять стальных штырей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший получил травму, когда работал в ночную смену на фарфоровой фабрике в городе Чжучжоу. Из упавшего рядом промышленного робота-манипулятора вылетели заостренные штыри длиной 30 сантиметров и диаметром 1,5 сантиметра. Один из них проткнул грудную клетку рабочего, восемь вошли в его правую руку, а последний пробил плечо, пройдя в миллиметре от важного нервного узла.

Коллеги привезли мужчину в местную больницу, откуда его отправили в клинику в столице провинции. Из-за штырей он не мог лежать ни на спине, ни на животе. Его раны обрабатывали более десяти медсестер и врачей. Ранним утром рабочего прооперировали и успешно извлекли все штыри. Сейчас его состояние стабильно.

В августе сообщалось, что рабочий в Китае выжил после того, как его голову пронзил трехметровый металлический прут. Пострадавшего прооперировали, извлекли стержень, вошедший в мозг на 20 сантиметров, и восстановили череп.

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